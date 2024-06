Mercoledì 5 Giugno 2024, 07:22

«Sono figlio di un flautista che è stato anche direttore d’orchestra per tanti anni. Per me quella orchestrale è una dimensione naturale, di famiglia», racconta Samuele Bersani. Si spiega così il feeling con la musica sinfonica alla base del tour con orchestra che venerdì vedrà il 53enne cantautore riminese fare tappa nella Capitale, alle Terme di Caracalla: «Penso che sia la tournée più bella che io abbia mai fatto».



Addirittura?

«Sì. Sul palco siamo in tutto 26. Non c’è nulla di finto: è tutto suonato dal vivo, dalla prima all’ultima nota. Questo è il suono della mia infanzia. Ho ascoltato il mio disco di musica per così dire “pop” quando avevo undici anni: era La voce del padrone di Franco Battiato. Fino ad allora il mio pane quotidiano erano i Concerti Brandeburghesi di Bach».



E la tournée più brutta, invece, qual è stata?

«La prima, senz’altro. Era il 1992 e avevo alle spalle un solo disco, C’hanno preso tutto, con dentro appena otto canzoni. Durante i concerti ero costretto a suonare cover di altri artisti per arrivare a una durata decente. E Chicco e Spillo, il mio primo successo, la suonavo due o addirittura tre volte (ride)».



Due anni più tardi sarebbe uscito “Freak”, che quest’anno compie trent’anni. Era il disco di Spaccacuore. Quella canzone è stata più croce o più delizia?

«Più delizia. È forse la canzone più pop che io abbia mai scritto. Non mi ha mai annoiato, però. A differenza di altre cose».



Quali?

«Il tormentone Che vita!, ad esempio. Che infatti non canto nemmeno più. A distanza di ventidue anni credo sia legittimo sviluppare un senso critico nei confronti a episodi del proprio passato, no (ride)? Oggi non la sento così completa come tante altre canzoni che ho scritto».



E Giudizi universali, invece?

«Delizia, come per Spaccacuore. Anche se ad un certo punto ho avuto paura di essere ricordato solo e soltanto per quella».



Come l’ha superata, quella paura?

«Quando ho scritto En e Xanax: mi sono sentito più felice di quando avevo fatto Giudizi universali. E ho capito che sbagliavo, a provare quella sensazione».



A chi ha chiesto aiuto per riarrangiare i brani in chiave orchestrale?

«A maestri come Tony Pujia, Stefano Cabrera e Stefano Barzan. Arrangiare per orchestra è bellissimo, ma anche rischioso: se si esagera, c’è il rischio che le cose finiscano per suonare troppo barocche».



C’è un brano che l’ha sorpresa, rifatto con orchestra?

«Cattiva. Una mia canzone “minore”, se vogliamo definirla così, o comunque meno conosciuta rispetto ad altre. La scrissi nel bel mezzo alla vicenda del delitto di Cogne: polemizzavo sarcasticamente sulla tendenza dei mass media a spettacolarizzare i fatti di cronaca nera e di attualità. Oggi suonata dall’orchestra contiene armonie che mi hanno spiazzato: è avvolgente».



Con Roma ha un rapporto speciale, non è così?

«Già (ride). A 14 anni scappai da casa lasciando un biglietto per i miei sul pianoforte. Arrivai a Roma in autostop, diretto a casa di Dario Argento: sognavo di fare il regista di film horror, prima di essere lanciato come cantautore da Lucio Dalla. Ma un film dell’orrore fu già solo il viaggio».



Cosa accadde?

«Nulla di che. Ma incontrai personaggi per niente raccomandabili. Su tutti, un tizio che mi diede un passaggio in autostrada e che faceva discorsi che per un ragazzino di 14 anni, all’epoca, erano poco rassicuranti. Stiamo parlando del 1985: i cellulari ancora non c’erano e non potevo chiedere aiuto a nessuno».



Discorsi di che tipo?

«Allusioni sessuali. Era un porco, mettiamola così. Arrivato in autogrill mi chiese il numero di telefono e io, incautamente, glielo lasciai. Quando tornai a Cattolica, a casa, cominciò a chiamarmi. Finché un giorno non rispose mio padre: non telefonò più».



Argento l’ha più sentito?

«Certo. Siamo amici. Pochi anni fa mi ha chiesto di partecipare a una presentazione bolognese del suo libro Horror. Le racconto un aneddoto che non ho mai raccontato a nessuno».



Prego.

«Dopo l’evento lo riaccompagnai in hotel. Dovevamo passare per Piazza Maggiore. Davanti alla basilica c’è un palazzo sotto il quale c’è un gioco di acustica a incrocio, con quattro cantoni a quindici metri l’uno dall’altro. Se tu parli contro il muro a bassissima voce, l’altro che sta nel cantone opposto ha la sensazione di sentire il tuo sussurro nell’orecchio. Così ho portato Dario lì, l’ho posizionato in un angolo e io nell’angolo opposto gli ho sussurrato: “Ti ucciderò”. Una scena degna di un suo film. Magari gli ho dato un’idea (ride)».