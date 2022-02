Russia esclusa dall'Eurovision 2022: «La presenza lederebbe la reputazione dell'evento»

La Russia non potrà partecipare all'Eurovision Song Contest. Lo ha deciso oggi il Comitato Esecutivo dell'EBU, dicendo che «La decisione riflette la preoccupazione che, alla luce della crisi senza precedenti in Ucraina, l'inclusione di una voce russa nel Contest quest'anno lederebbe la reputazione del contest»

La decisione è stata presa in seguito a una raccomandazione fatta oggi dal Gruppo di Riferimento, l'organo di governo dell'Eurovision Song Contest, sostenuta anche dal comitato televisivo dell'EBU, sulla base delle regole dell'evento e dei valori dell'EBU. La raccomandazione del gruppo di riferimento è stata .

L'EBU è un'organizzazione membro apolitica di emittenti impegnate a sostenere i valori del servizio pubblico. «Rimaniamo impegnati a proteggere i valori di una competizione culturale che promuove lo scambio e la comprensione internazionale, riunisce il pubblico, celebra la diversità attraverso la musica e unisce l'Europa su un unico palco" si legge nel comunicato diffuso dall'ente»