La Royal Opera House sul grande schermo: ecco “La Dama di Picche” di Cajkovskij

Arriva al cinema la Royal Opera House di Londra. Martedì 22 gennaio alle 19:45 negli Uci Cinemas arriva la stagione 2018-2019 della lirica inglese distribuita nelle sale da Nexo Digital. Una stagione trasmessa in diretta satellitare dal prestigioso teatro londinese e composta da 11 titoli d'eccellenza. Il prossimo appuntamento sarà con

La Dama di Picche

, l'opera di Cajkovskij che racconta la storia di German (Aleksandrs Antonenko), un soldato senza soldi, ossessionato sia dal gioco d'azzardo sia dalla bellissima Liza (Eva-Maria Westbroek). Dopo che German prova a scoprire il trucco della carta vincente dalla nonna di Liza, la Contessa (Felicity Palmer) muore per lo spavento e l'ossessione di German si trasforma in follia. Sul podio salirà Antonio Pappano, direttore musicale della Royal Opera. La proiezione include materiale esclusivo per raccontare quel che accade dietro le quinte con interviste e dettagliati ritratti dei performers.

