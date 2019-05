Ron, uscito il cd live “Lucio!!” dedicato a Dalla con 8 brani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Su Lucio Dalla si è detto tutto, ma esiste sempre il pericolo che venga dimenticato. Con il disco e il tour che è seguito, mi sono reso conto di quanto fosse ancora amato e di quanta nostalgia evochi il suo ricordo: per questo ho voluto omaggiarlo ancora una volta».non smette di essere testimone della grandezza di, scomparso improvvisamente nel 2012, «ma l’intenzione non è quella di essere portavoce della sua eredità. Tutto è arrivato in modo naturale», sottolinea il cantautore. Il disco live, registrato al Teatro Romano di Verona e già disponibile, contiene 8 duetti con Massimo Ranieri (Vita), Fiorella Mannoia (Cara), Alice (Almeno Pensami), Serena Autieri (Tu non mi basti mai), Luca Carboni (Quale Allegria), Paola Turci (Cosa sarà), Gigi D’Alessio (Canzone), Ornella Vanoni (Chissà se lo sai). Si aggiungono poi tre brani in studio: Felicità con Federico Zampaglione, Anna e Marco e Tutta la vita interpretati dallo stesso Ron, che da giugno riprende