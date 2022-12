Roma Music Festival, la serata finale

I “Tothem” nella categoria band, Aubrey Cuison per gli interpreti e Titta per i cantautori hanno vinto la sedicesima edizione del Roma Music festival che si è tenuta martedì scorso al teatro Golden di Roma. Il premio della critica, voluto dall’Associazione nazionale musicisti italiani, è andato a Federico Di Cosimo mentre il premio “Parole d'Autore” se l’è aggiudicato Ramoi. A “Maladie Des If” e “The Sunrise”, invece, i riconoscimenti new hitt e new sound.

Ospiti al teatro Golden l'assessore allo spettacolo e ai Grandi Eventi del Comune di Roma Capitale Alessandro Onorato e tanti nomi vip come Maurizio Battista e Marco Capretti che si è anche esibito durante lo spettacolo

E’ stata una finale di grandissimo livello artistico dopo le quasi mille richieste di partecipazione e le selezioni live con più di 150 tra cantautori, interpreti e band. La giuria era formata da Julian Borghesan (RadioRai), Enrico Sarzanini (RDS Roma e Leggo), Carlo Sanna (Discografico e Manager di Amedeo Minghi), Marco Vittiglio (Ciritico Musicale per RadioRadio e giudice di All Togheter Now), Marco Massimi (Ingegnere del Suono di big della musica come Bocelli e Ramazzotti), Mauro Romiti (musicista e produttore musicale) e Riccardo Protani (conduttore di Radio New Sound Level).

Nel suo intervento, l'assessore allo spettacolo e ai Grandi Eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato ha sottolineato come "Roma vuole essere sempre più un punto di riferimento per chi fa arte e musica nel caso specifico. Ben vengano sempre iniziative di pregio e qualità come il Roma Music Festival che ha assunto da tempo un ampio respiro nazionale e che offre ai giovani opportunità concrete per esprimere il proprio talento in modo compiuto".

Il produttore Andrea Montemurro, ideatore e presidente del Festival, nonché presidente dell'Anmi, Associazione Nazionale Musicisti Italiani, sì è detto pienamente soddisfatto di questa edizione: "Basta vedere il livello della finale per capire che il festival è cresciuto tantissimo, confermando una volta di più che la musica emergente italiana è in salute e continua a produrre talenti. Il nostro obiettivo è quello di essere sempre più un punto di riferimento per i giovani talenti che nella musica credono e si impegnano. Voglio ringraziare l'assessore Onorato per la presenza in finale, i tanti ospiti ed eccellenze dello spettacolo che sono intervenute, e tutto il mio gruppo di lavoro guidato dal direttore artistico Stefano Raucci, con il quale da domani inizieremo a pensare alla prossima edizione- dice Andrea Montemurro - . E poi il mio grazie speciale va a tutti gli artisti, dal primo all'ultimo, che hanno preso parte a questa edizione. Ora realizzeremo il cd della compilation ufficiale del festival, oltre a promuovere gli artisti più meritevoli con iniziative ed eventi live".

Grande soddisfazione anche nella parole del direttore artistico del Roma Music Festival, il conduttore radiotelevisivo e presentatore Stefano Raucci: "È stata una grande finale e tutti i partecipanti meritano un elogio sincero. Gli apprezzamenti ricevuti fanno piacere, vuol dire che tutti hanno lavorato bene. Le canzoni in gara erano tutte di qualità, a mio avviso, e tutti gli artisti avrebbero meritato di essere gratificati con un premio. Permettetemi di ringraziare in primis il produttore del festival Andrea Montemurro per la fiducia accordatami, e poi gli sponsor che hanno creduto in noi e tutti gli organi di informazione che hanno seguito dall'inizio questa edizione del festival. È stata la musica a vincere, proprio come volevamo".

Oltre a sostenere i concorrenti in modo caloroso, il pubblico che ha gremito il teatro Golden ha tributato numerosi applausi ai vip presenti in sala come Maurizio Battista e ha apprezzato moltissimo la divertentissima esibizione dell'artista comico Marco Capretti, volto noto di Made In Sud e Comedy Central.