Roma Music Festival, ecco i 38 finalisti. Andrea Montemurro: «Sarà una grande finale»

Dopo quattro giornate di semifinali, alle quali hanno partecipato 150 cantautori, interpreti e band provenienti da tutta Italia, è arrivata l’ufficialità dei finalisti del Roma Music Festival 2021.

Roma Music festival, la lista dei 38 finalisti

Proprio in queste ore è stata diramata la lista ufficiale con i 38 nomi: ai 32 finalisti preventivati, 16 cantautori e 16 interpreti, si è aggiunta anche la categoria “band” allargando ad altri 6 i posti utili per partecipare alla serata finale in programma il prossimo 21 dicembre al teatro degli Eroi di Roma, che ha già ospitato le semifinali.

Ad accompagnare l’annuncio ufficiale pubblicato sulle pagine social Facebook e Instagram, le parole dell’ideatore e patron del Festival, il produttore e autore musicale Andrea Montemurro, che promette: «Sarà una grande finale, il livello degli artisti selezionati e molto elevato e ascolteremo generi vari e tutti interessantissimi». Ad affiancarlo nell'organizzazione Stefano Raucci, conduttore radiotelevisivo e presentatore ufficiale della rassegna canora. Gli artisti arrivano da ogni parte d’Italia, da Nord a Sud, da Torino a Catania, da Cuneo a Foggia, ovviamente passando per la capitale. Ecco la lista ufficiale suddivisa per categorie, con in parentesi i titoli dei brani: