Roma, Greg al Jazz café giovedì 3 febbraio

Giovedì 3 febbraio, alle ore 21.30, il Jazz Cafè di Roma ospita Greg. "Pezzi da 90", il titolo della performance che, come sempre, si snoderà in un percorso fatto di musica e sketch. Prevista la partecipazione di numerosi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Ecco l'appuntamento annunciato in una story su Instagram.

Continuano così gli appuntamenti live dello storico locale di via Zanardelli che propone, in un fitto calendario invernale, musica e divertimento dal vivo. Per info e prenotazioni sulla serata di giovedì, telefonare allo 06.68210119 o inviare una mail a: info@jazzcaferoma.com.