Roma, nuovo appuntamento per le Notti di Musica al Castello: Federico Nathan e il suo violino universale

Nuovo appuntamento per le “Notti di Musica al Castello” (ore 21.00 – Castel Sant’Angelo, Cortile di Alessandro VI), la rassegna promossa dal Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli. Venerdì 30 agosto si esibirà il violinista Federico Nathan che presenterà “Project”, un trio formato da Baptiste Bailly (piano), Diego Pinera (drums), featuring Giorgio Rizzo (percussions).

LEGGI ANCHE Itri, musica popolare e napoletana in piazza e concerto al Castello

Nathan, classe 1986, è uno dei più grandi improvvisatori dei giorni nostri. Si esibisce sia come solista che in ensemble e orchestre in tutto il mondo. Nella sua musica propone un viaggio attraverso universi sonori differenti, abbattendo le barriere tra musica classica e popolare e creando brani che sono profondamente ispirati, fantasiosi e liberi dagli schemi stilistici. Elementi del rock, del jazz, della musica classica così come della musica uruguaiana convergono nella sua musica che si muove agilmente nelle melodie più innocenti che in maniera quasi drammatica si trasformano in un esplosioni di suono che portano sempre verso l’imprevedibile.

Parte dell’essenza del suo progetto consiste infatti nell’affrontare la novità, l’ignoto, che esegue con Diego Pinera alla Batteria, Baptiste Bailly al piano e Giorgio Rizzo alle percussioni. Gli eventi di Castel Sant’Angelo rientrano in ART CITY-Estate 2019, un progetto organico di oltre cento iniziative di arte, architettura, letteratura, musica, teatro realizzato dal Polo Museale del Lazio in musei e altri luoghi d’arte di Roma e della regione, che nasce da una domanda concreta del pubblico di Roma e delle altre città del Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA