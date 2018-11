I Rolling Stones tornano in concerto negli Usa: annunciate 13 tappe nel 2019

Dopo quattro anni i Rolling Stones tornano in concerto negli Stati Uniti. Il tour della storica band britannica partirà da Miami in aprile e si concluderà a Chicago a giugno, in totale 13 date. «È un'emozione suonare negli stadio negli Stati Uniti» - ha detto Mick Jagger in un comunicato. «L'energia è sempre straordinaria - gli fa eco Keith Richards - ho sempre amato suonare negli States, è un grande pubblico». I membri dei Rolling Stones sono tutti ultra settantenni ma nessuno di loro pensa ad un abbandono della scena.



In particolare Charlie Watts l'anno prossimo compirà 78 anni. «Penso a come sarà il prossimo tour - disse Jagger nel 2015 in un'intervista a Rolling Stones - non penso ad andare in pensione».