Rolling Stones, 50 anni di “Beggars Banquet": il 16 novembre esce edizione limitata

Beggars Banquet dei Rolling Stones festeggia 50 anni dall'uscita e per l'occasione viene pubblicata (il 16 novembre) un'edizione limitata che include il vinile dell'album 180g, il 12" Mono 45 giri di "Sympathy For The Devil" ed un flexi disc con un'intervista a Mick Jagger del 1968. Registrato tra marzo e luglio del 1968 all'Olympic Sound Studios di Londra e mixato al Sunset Sound di Los Angeles, Beggars Banquet è stato il primo album degli Stones prodotto da Jimmy Miller, segnando l'inizio di quello che è considerato il loro periodo più prolifico.



Beggars Banquet ha un posto speciale nella storia della band, in quanto è l'ultimo album realizzato con la formazione originale, composta da Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman e Charlie Watts.