È partita la corsa alla “Rock ‘n’ Roll Hall of Fame”. Tra le nomination per il 2019 ci sono i Radiohead e i The Cure, ma anche i Def Leppard, Stevie Nicks, i Rage Against the Machine e Janet Jackson. Non solo: tra i finalisti anche i Devo, i Kraftwerk, LL Cool J, Roxy Music, Todd Rundgren, John Prine, MC5, Rufus con Chaka Khan e gli Zombies. Un selezionato gruppo di artisti, di storici della musica e di personalità dell’industria musicale voterà i cinque migliori.Per loro si apriranno le porte del museo del rock, la Hall of Fame di Cleveland, in Ohio. La cerimonia che li consacrerà come immortali icone della musica avverrà nell’aprile 2019 presso il Barclays Center di Brooklyn, a New York. Per rientrare nella rosa dei “papabili” di quest’anno, il requisito era aver pubblicato il primo singolo prima del 1993, ovvero almeno 25 anni fa. Lo scorso anno sono stati premiati Nina Simone, Bon Jovi, The Cars, i Dire Straits e The Moody Blues.