© RIPRODUZIONE RISERVATA

sarà il protagonista nella stagione della Iuc, l’Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma con un ciclo di due concerti intitolato Dentro le note. Martedì 29 ottobre alle 20,30 nell’Aula Magna della Sapienza il pianista dedicherà la prima puntata a Wolfgang Amadeus Mozart, di cui ha appena inciso tutte le Sonate per Decca.Mercoledì 30 ottobre alle 11.00, sempre nell’Aula Magna della Sapienza Prosseda inaugurerà il ciclo Musica pouparler dedicato principalmente agli studenti delle scuole medie e superiori. Il concerto si svolge con la stessa formula del giorno precedente, prima un’introduzione e poi l’ascolto: questa volta l’autore eseguito è Ludwig van Beethoven, con la Sonata op. 27 n. 2 Al chiaro di luna e la Sonata op. 90. La seconda puntata di Dentro le note si svolgerà il 10 marzo 2020 e sarà dedicata a Chopin. Prosseda suona regolarmente con alcune delle più importanti orchestre del mondo, tra cui London Philharmonic, New Japan Philharmonic, Moscow State Philharmonic, Santa Cecilia, Filarmonica della Scala, Gewandhaus di Lipsia. Ha guadagnato una vasta notorietà internazionale anche in seguito alle incisioni Decca dedicate alle integrali della musica di Mendelssohn (10 cd) e delle Sonate di Mozart (6 cd).