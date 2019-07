Ultimo aggiornamento: 21:59

Priverno si veste da Rocker.Da mercoledì, nel cuore del centro storico di Priverno é la Musica Rock la vera protagonista, con 3 giorni spettacolari con un programma che impatta fortemente nella storia della Musica made in Italy ma allo stesso tempo Universale.Mercoledì 3 la "Rino Gerad Band" salirà sul palco ad omaggiare l'amato Rino Gaetano con un repertorio strepitoso dai testi e sound unico, costretti a riscaldare la piazza per l’indomani.Giovedì 4 in esclusiva Lazio come Unica tappa, Will Hunt turnista di Vasco Rossi, batterista e fondatore degli Evanescence e dei Black Label society presenta un tributo eccezionale, numero 1 negli Usa, Nirvanna. Nirvanna, un nome facilmente riconducibile, indimenticabile e allo stesso Unico.L’ insostuibile Will Hunt (Batteria) , Clayton Sturgeon (chitarra e voce) e Ryan Salamone (basso) omaggeranno i Nirvana e il Grande Kurt Cobain.Venerdì 5 ultima giornata dedicata al gruppo psichedelico più importante della musica: i Pink Floyd.E' una tribute in versione allargata, the Dark Zone + Mavra diretti dal Maestro Piero Gallo (docente presso il Conservatorio di Frosinone) con l’ esclusiva partecipazione del Pianista Alessandro Simoni che presentano i migliori successi dei Pink Floyd.Un palco unico per questi 3 giorni nella Piazza centrale nel centro storico di Priverno.Questi tre intensi giorni Musicali avranno come cornice un area Street Food con 20 aziende con specialità mondiali, mercatini artigianali.Particolarmente interessante è il programma del 5 luglio che prevede l’esibizione di uno dei più promettenti gruppi italiani, formato dai più autentici, efficaci ed espressivi musicisti che ripropongono le canzoni del periodo migliore dei Pink Floyd.Il concerto si chiama: «EMOZIONI E RICORDI: I PIÙ GRANDI SUCCESSI DEI PINK FLOYD».Sul palco «THE DARK ZONE» con il coro «MAVRA» diretti dal maestro Piero Gallo con il contributo eccezionale del pianista Alessandro Simoni che presenterà rielaborazioni originali dei successi dei Pink Floyd.