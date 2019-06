Rino Gaetano, esce un cofanetto di 48 pezzi, l'opera completa dell'artista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per i quarant’anni dall’uscita di- l’album di Rino Gaetano che contiene la celebre “Ahi Maria” - il 5 luglio sarà pubblicato un quadruplo cofanetto, dal titolo “Ahi Maria 40th - La raccolta definitiva di Rino Gaetano” (Sony Music Legacy). A 38 anni dalla sua scomparsa, questa raccolta ripropone tutta l’arte del talento originalissimo e anticonformista di Gaetano. Quarantotto canzoni in quattro dischi celebrativi, rimasterizzati in 192 KHz/24 bit, la raccolta contiene interpretazioni eseguite da altri artisti, oltre a una serie di chicche, rarità, versioni live e una versione demo inedita di “Ahi Maria” fornita dalla famiglia Gaetano.“Ahi Maria 40th - La raccolta definitiva di Rino Gaetano” sarà disponibile in 4 cd hardcover book o 2 LP. La versione in cd sarà accompagnata da un booklet di 40 pagine in cui è racchiuso un inedito ritratto dell’artista, scritto con l’aiuto della famiglia e dei discografici e amici del cantautore Pierluigi Germini e Silvana Casato. Rino Gaetano verrà ricordato il 24 giugno a Roma, nella città in cui è vissuto e cresciuto artisticamente: si terrà all’Ippodromo delle Capannelle la nona edizione del “Rino Gaetano Day”, organizzata come da tradizione dall’Associazione Rino Gaetano Onlus in memoria del geniale cantautore. Parteciperanno all’evento la Rino Gaetano Band e tanti artisti che hanno raccolto la sua eredità culturale e che sceglieranno di interpretare una sua canzone e di rendergli omaggio.