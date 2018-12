Muti e Pollini, due giganti della musica insieme in concerto al Ravenna Festival

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incontro in esclusiva fra due giganti della musica, a quattordici anni dall’ultimo concerto insieme. Riccardo Muti e Maurizio Pollini suoneranno insieme nel concerto di apertura del Ravenna Festival 2019 in programma il 5 giugno al Pala De Andrè del capoluogo romagnolo.La loro ultima volta fu alla Scala nel 2004. Tra le anticipazioni del prossimo Festival, c’è anche quella dell’unica doppia data in Italia di una compagnia che ha fatto la storia della danza, l’Hamburg Ballett John Neumeier che si esibirà il 5 e 6 luglio al Teatro Alighieri. Inoltre, sempre al Ravenna Festival, la prima tappa della tournée italiana di un artista che incanta folle in tutto il mondo, Ben Harper & The Innocent Criminals, il 9 luglio al Pala De André. La prevendita inizia alle 10 di sabato 22 dicembre, in attesa della presentazione del programma completo della 30ma edizione, prevista sabato 26 gennaio.