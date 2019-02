Riccardo Chailly e Mahler: il maestro dirige la Quinta Sinfonia

Giovedì 28, venerdì 1 marzo e sabato 2 marzo nell’ambito della Stagione Sinfonica del Teatro il Direttore Musicale Riccardo Chailly prosegue con la Sinfonia n° 5 il percorso mahleriano con la Filarmonica della Scala che aveva incluso la Sinfonia n° 3 nella scorsa Stagione e la Sinfonia n° 6 lo scorso gennaio.



Alla Quinta, pagina popolarissima non solo per l’Adagietto usato da Visconti in Morte a Venezia e capolavoro ricorrente nel repertorio della Filarmonica, si aggiungono le prime esecuzioni italiane di

Nicht zu schnell

, primo movimento dall’incompiuto Quartetto con pianoforte in la min. nell’orchestrazione di Colin Matthews, e del Symphonisches Präludium nella ricostruzione di Albrecht Gürsching.



Il Maestro Chailly ha fatto della musica di Mahler un filo conduttore di tutta la sua vita artistica, fin da quando, ancora bambino, fu proprio l’ascolto di un’esecuzione della Prima Sinfonia a fargli decidere di intraprendere la professione di Direttore d’Orchestra: basti ricordare i due cicli sinfonici incisi nel 2005 con il Koninklijk Concertgebouworkest di Amsterdam per Decca e nel 2014 con il Gewandhausorchester di Lipsia per Accentus.

