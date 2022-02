Donatella Rettore a Domenica In: «Lite con Ditonellapiaga? Non siamo Morgan e Bugo...»

Donatella Rettore e Ditonellapiaga hanno divertito a Sanremo 2022 con il loro brano "Chimica". Eppure di chimica, a inizio Festival, non sembrava essercene troppa nella coppia. E i rumors di un litigio tra le due aveva fatto pensare a un Bugo-Morgan bis. Invitate da Mara Venier a Domenica In, nello speciale post Sanremo, sono state incalzate proprio con una domanda su quel presunto litigio. Secca la risposta della Rettore: «Litigio? Non siamo Morgan e Bugo...».

Rettore e la polemica con la Rai

Eppure a confermare qualche incomprensione nel duo - classificato sedicesimo a Sanremo - ci ha pensato Amadeus. Il conduttore, nell'ultima conferenza stampa, ha risposto sulla polemica alimentata da Donatella Rettore, sul "no" della direzione alla richiesta di presentare un medley di sue canzoni: «Non è andata così - ha risposto in conduttore -. È stata Ditonellapiaga ad opporsi ad un medley di canzoni della Rettore. Il "no" è partito da dentro la coppia artistica». Donatella Rettore era entrata in gamba tesa sulla Rai: «Fanno figli e figliastri».