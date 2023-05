Renzo Rubino pronto a salpare per la 5° edizione di Porto Rubino: «Il mare come elemento chiave»

Martedì 16 Maggio 2023, 15:56

Presentata la quinta edizione di Porto Rubino, il festival dei mari ideato da Renzo Rubino che si prepara a salpare il 30 giugno. Navigando lungo le coste pugliesi, la manifestazione prevede cinque appuntamento fino al 9 luglio con un’attenzione speciale alla tutela ambientale. “Questo festival inizialmente era per un momento di divertimento – spiega l’artista – tanto che ho cominciato vagando come una storta di busker del mare in giro per i porti pugliesi”. Ora, “dopo 5 anni Porto Rubino è diventato una certezza tra i festival estivi italiani”, afferma pois l’artista. Tra le novità sostanziali 2023, l’aumento del numero dei concerti – quest’anno saranno cinque come le edizioni” – due tappe completamente gratuite. “Per la prima volta siamo riusciti a rendere gratuiti due dei cinque eventi. Un giorno mi piacerebbe fossero liberi per tutti, ci arriveremo!”. Immagini da Ufficio Stampa

