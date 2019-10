Da Renga a Mahmood, le stelle della musica unite per il Bambino Gesù

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Giovanni Allevi, Renzo Arbore, Mahmood, Benj e Fede, Bianca Atzei, Giovanni Caccamo, Red Canzian, Clementino, Elodie, The Kolors, Irama, Noemi, Fabio Rovazzi, J-Ax, Loredana Bertè, Ornella Vanoni: il 20 novembre un cast musicale pazzesco, con tanti nomi anche del cinema e dello sport, sarà con me a Roma per l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù», Amadeus, ospite di Rtl 102.5, ha annunciato parte del cast che sarà con lui il 20 novembre in Aula Paolo VI, a Città del Vaticano, per festeggiare il 150esimo compleanno dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e raccontare tante storie, di cuore e di speranza, legate alla vita quotidiana che scorre dentro al centro di eccellenza nazionale per la cura di bambini e ragazzi.«Un ospedale all’avanguardia nel mondo dove ho trascorso alcune giornate con medici e personale - ha raccontato Amadeus sulla serata con lo scopo di raccogliere fondi per l'Istituto dei Tumori e Trapianti dell'Ospedale Bambino Gesù - Un luogo meraviglioso che mette tutti in condizione, soprattutto i bambini, di avere una situazione "familiare" in un momento difficile come quello della malattia. In questo sono bravissimi, oltre ad essere all’avanguardia dal punto di vista sanitario». «Lo scopo della serata sarà nobilissimo - ha aggiunto il conduttore - perché la ricerca e la cura dei tumori e dei trapianti vanno potenziati e mettendoci insieme si potrà raggiungere l’obiettivo».Il 20 novembre si potrà assistere dal vivo alla serata acquistando uno dei biglietti disponibili a questo link Il pubblico in sala avrà così la possibilità non solo di assistere ad uno spettacolo unico ma anche di contribuire al sostegno dell'Istituto dei Tumori e dei Trapianti che ha l'obiettivo di promuovere la ricerca contro i tumori, l'attività trapiantologica e l'accoglienza delle famiglie.E’ già attivo, a questo scopo, anche il numero solidale 45535, che permette di donare 2 euro da mobile e 5 o 10 euro da telefono fisso, promosso anche grazie al supporto di Siae, di Rtl 102.5, radio partner ufficiale dell’evento, de Il Messaggero, del Corriere dello Sport e delle due squadre capitoline, AS Roma e SS Lazio.