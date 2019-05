Renato Zero, esce oggi in radio il suo ultimo singolo “Mai più soli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da oggi è in radio “Mai più da soli”, il nuovo brano di, che anticipa l’uscita a ottobre del prossimo disco di inediti, “Zero il Folle” (Tattica). «Fidatevi di uno che di solitudine se ne intende - ha detto del brano lo stesso Renato Zero - Va frequentata e compresa, ma mai, dico mai, troppo assecondata. Questo è un tempo assai congeniale per chi vuole essere solo. Ma, peccato che non ci riconosciamo più. Che non ci fidiamo più l’uno dell’altro. Che per colpa di un orgoglio cieco e masochista ci si ritrova a parlare con un cellulare che non ha volto né consistenza. Che ci si cerca sui social senza potersi annusare, accarezzare o scegliersi. La mia solitudine, oggi stanca dei miei tradimenti e rifiuti, si è fatta un lifting ed indossa delle protesi, credendo così di non essere riconoscibile. Voi non vi fidate: abbracciatevi e guardate avanti! Mai più da soli!».Il brano “Mai più da soli”, così come il resto dell’album, è stato registrato a Londra e vede la produzione e gli arrangiamenti di Trevor Horn (produttore di Paul McCartney, Rod Stewart, Robbie Williams), con cui Renato Zero torna a collaborare dopo l’album “Amo” del 2013. Sempre da oggi è online il video di “Mai più da soli”, per la regia di Gaetano Morbioli, realizzato per le strade della capitale britannica, che appare sullo sfondo del video in un monocromatico bianco e nero. Dopo l’uscita dell’album, Renato Zero sarà in tour dal primo novembre nei Palasport di tutta Italia fino al 25 gennaio, con tappe plurime in ogni città.