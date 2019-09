Renato Zero firma il manifesto per Testedialkol, l'associazione contro l'abuso di alcol tra i giovani

A pochi giorni dall'uscita del suo nuovo album "Zero il folle", Renato Zero prende parte a un nuovo progetto. Lo chansonier romano ha deciso di collaborare con Testadialkol, progetto fondato nel 2008 che mira a sensibilizzare giovani e studenti sul tema dell'uso, e abuso, di alcol. Per l'occasione, Zero ha scritto di proprio pugno un testo in cui esprime i suoi sentimenti su questo scottante tema problema sociale che va a toccare, trasversalmente, tutte le fasce d'età. Dagli adolescenti ai giovani adulti, fino ai più anziani.

«Siamo davvero onorati e felici per quanto fatto da Renato Zero per noi», spiega Matteo Lucherini, Presidente dell'associazione madre del progetto Testadialkol, la Onlus Generazioni Contatti. «Oltre alla sua attività discografica, si è spesso distinto per azioni di filantropia e solidarietà, ma non ci aspettavamo un regalo così prezioso per gli studenti italiani del progetto TESTADIALKOL che affronta le tematiche del consumo di alcol».

Grande l'emozione dei giovanissimi che prendono parte al progetto, che hanno voluto omaggiare il testo della canzone scritta da Zero con un’illustrazione raffigurante il cantante e le parole che lo stesso ha scritto per l'occasione. Con l'associazione, in passato, avevano già collaborato grandi nome del calibro di Paolo Bonolis, Gianluigi Buffon, Carlo Verdone, Fiorello e Andrea Bocelli.

