Successo a Tokyo per Remo Anzovino, compositore e pianista di musiche da film

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto esaurito per i due concerti diall’Auditorium Agnelli a Tokyo e all’International House di Osaka. Il compositore e pianista, nome emergente nella scrittura di musiche da film in Italia e all’estero - anche grazie agli album delle colonne sonore dei film d’arte della serie “La Grande Arte al Cinema” pubblicati in tutto il mondo (Sony Masterworks) - conquista così il Giappone. Un successo che ha coinvolto tutta la produzione di Anzovino, dal cinema fino ai brani contenuti nell’ultimo album “Nocturne”, in parte registrato proprio a Tokyo ai JVC Studios.Reduce dal Nastro D’Argento con menzione speciale per il suo lavoro sulla musica per l’arte, Anzovino segna un altro successo in un paese attento al pianismo contemporaneo. I due concerti giapponesi, inseriti nell’ambito della rassegna “Suoni Italiani”, sono stati organizzati da New Age Productions in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo e quello di Osaka.