Morto Ray Sawyer, cantante della band Dr Hook & the Medicine Show

Il musicista statunitense Ray Sawyer, cantante della rock band Dr Hook & the Medicine Show è morto dopo una breve malattia a Daytona Beach, in Florida, all'età di 81 anni. L'annuncio della scomparsa, avvennuta venerdì scorso, è stato dato dal sito web Page Six e poi confermato dalla pagina internet della rivista «Rolling Stone».La band Dr Hook & the Medicine Show, nota soprattutto negli anni settante, è famosa per le canzoni «Only Sixteen», «A Little Bit More», «Sexy Eyes» e «When Yoùre in Love With a Beautiful Woman», quest'ultima numero uno nella hip-parade inglese nel 1979.Sawyer, noto per la benda nera sull'occhio destro e il cappello da cowboy, entrò nella band nel 1969, due anni dopo aver perso un occhio in un incidente automobilistico. Sebbene non fosse il cantante principale, Sawyer con l'occhio bendato e il cappello da cowboy divenne in breve tempo il personaggio più facilmente identificabile dei Dr Hook & the Medicine Show. Negli anni '72 e '73 Sawyer proposte con grande successo cover dei Rolling Stone.