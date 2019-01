Ravenna Festival, la XXX edizione con Riccardo Muti e Maurizio Pollini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La XXX edizione del Ravenna Festival, che ha svelato oggi il suo programma, si aprirà il 5 giugno con l’ incontro fra Riccardo Muti e Maurizio Pollini. Nel concerto inaugurale, infatti, Muti dirigerà la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini con Maurizio Pollini al pianoforte: un’occasione unica per vedere i due maestri sullo stesso palcoscenico a distanza di 15 anni (l’ultima volta alla Scala nel 2004).Il Festival, il cui titolo quest’anno cita l’Inferno di Dante («Per l’alto mare aperto») salperà poi per il Mediterraneo per raggiungere Atene sulle Vie dell’Amicizia con la guida di Muti. Tanti i grandi protagonisti del Festival, fino al 16 luglio, tra cui Leonidas Kavakos e Emmanuelle Krivine. Hamburg Ballett, Martha Graham Dance Company e il gala Les toiles contribuiranno ad una spettacolare sezione danza. E poi il ritmo, con i leggendari batteristi Stewart Copeland dei Police e Nick Mason dei Pink Floyd. E ancora la kermesse continuerà nelle basiliche con i Tallis Scholars, con sette concerti in un giorno, e attraverso il “Purgatorio” di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari.