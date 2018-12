Djset e dintorni, da Mozart alla techno: ecco il rave ibrido

(Per segnalare djset, a Roma, scrivete a: marco.pasqua@ilmessaggero.it)

Se si dovesse scegliere un oggetto, per raccontare Luciano Lamanna , questo sarebbe sicuramente una Matrioska. Perché se si contassero i progetti (e gli alias) che ha lanciato e contribuito a far affermare nei suoi 21 anni da dj, si supererebbe tranquillamente la quindicina di nomi. Classe 1977, Crotone nel sangue e nel cuore, inizia a comporre a 20 anni, a Bologna, su cassetta e vinile. Ma è a Roma, alla sua scena underground, che Lamanna deve gli incontri più produttivi. Musicista e ingegnere del suono, spazia dalla techno all’industrial, con qualche elemento di black metal: il minimo comun denominatore di queste scelte è sempre la sperimentazione e la ricerca di nuove sonorità da portare in giro per le notti italiane. Tra i tanti progetti che lo hanno visto protagonista, quello degli Assalti Industriali, ma anche Balance e Lunard Lodge. A Roma è di casa all’Ex Dogana, anche se va dove lo porta il suo istinto (musicale). E sabato 8, dalle 19, animerà una speciale serata alla WeGil, che farà convivere la musica classica (con una rivisitazione de Le Nozze di Figaro) e la techno.Naviga nell’underground italiano anche Suit Kei , ovvero Alessandra Moroni, fondatrice della crew Drastic Beat. Classe 1982, romana, dj dal 2001, ha spaziato dagli spazi “antagonisti” ai club più storici. Dal 2013, grazie a numerose puntate a Berlino, arricchisce repertorio e curriculum. Da un paio di anni si è concentrata anche sul progetto “Witches are back”, collettivo che produce eventi d’arte tra Roma, Berlino e Praga. Venerdì 7, dalle 23.30, sarà la special guest della serata U-Kabarett, al Trenta Formiche.