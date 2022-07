"Ciao ciao", spopola il tormentone della Rappresentante di Lista in salsa napoletana

A distanza di più di cinque mesi dal Festival di Sanremo, il tormentone “Ciao ciao” de La Rappresentante di Lista, che ha conquistato il doppio Disco di platino per l’equivalente di oltre 100 mila copie vendute tra streaming e download, continua a far ballare e cantare. In rete spuntano ogni giorno cover, parodie e quant’altro. Comprese versioni particolari della hit della band capitanata da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina.

Come quella realizzata dalla cantante salernitana Valentina Vergati, che ha inciso una cover in napoletano di “Ciao ciao”: “Questa cover della canzone de La Rappresentante di Lista – racconta lei – è frutto di un’idea simpatica che è venuta a me e al maestro Francesco Comunale, che ne ha curato l’arrangiamento. Abbiamo portato la nostra quotidianità e le atmosfere della nostra terra nel brano, trasformando il testo originale con il nostro dialetto”.

Se l’incipit del testo è lo stesso della versione originale de La Rappresentante di Lista (“Come stai bambina?”), gli altri versi giocano con il dialetto: “Dove vai stasera?” diventa inevitabilmente “Addo’ vaje stasera”, “Sono a pezzi” diventa “Song’ a pezz’”, “Che paura come il vento questa terra sparirà” diventa “Ca’ paura comm’ o’ vient’ chesta terra sparirà”. E così via. La cover in napoletano di “Ciao ciao” di Valentina Vergati ha totalizzato su YouTube oltre 5 mila visualizzazioni.