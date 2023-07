I Rammstein infiammano Padova: adrenalina e fuochi d'artificio per i 44mila accorsi da tutta Europa

Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. I Rammstein travolgono l'Euganeo di Padova con un concerto mozzafiato, tra musica a tutto volume, effetti pirotecnici e fuochi d'artificio. I sei musicisti tedeschi hanno confermato, ancora una volta, di essere tra le migliori realtà musicali esistenti, capaci di scatenare un vero e proprio show, sia musicale che visivo.

Il concerto, iniziato attorno alle 21, ha visto la band berlinese suonare una scaletta varia, che ha pescato sia dai suoi grandi classici che dai pezzi più recenti. Il pubblico, accorso in maniera numerosissima (persino dall'estero), non si è risparmiato, ogni canzone propinata dai Rammstein ha scatenato entusiasmo ed adrenalina a non finire tra gli astanti.

Il picco, e non poteva essere altrimenti, lo si è avuto sui pezzi più famosi quali "Du Hast", "Sonne" o "Ohne Dich", che hanno mandato in visibilio l'Euganeo, lasciando ai fan della band accorsi un'esperienza indimenticabile.