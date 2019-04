Ragazze coreane da record su YouTube: 55 milioni di visualizzazioni in 24 ore

Ultimo aggiornamento: 15:57

Ve lo ricordate PSY? Quello del? Il suo record di visualizzazioni del video su YouTube è seriamente in pericolo. La minaccia arriva proprio dal suo paese, la Corea del Sud. Quattro ragazze hanno infatti stabilito un primato assoluto, quello di maggior visualizzazioni in un giorno. Loro sono le, regine del K-pop e grazie a "Kill This Love" hanno superato il record precedente di Gentleman, cantata da PSY e quello dicon "thank u, next".Mentre vi scriviamo, il video della canzone pubblicato lo scorso 4 aprile 2019 è arrivato a 136,970,863 di views. Al 27esimo posto assoluto nel mondo. Ma chi sono queste 4 nuove star della K-pop? In realtà le "rompopòrompopò" (questo è il ritornello di Kill this Love) suonano dal 2016. Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa hanno raggiunto le vette delle classifiche statunitensi dove, in questo genere musicale, trionfano da tempo i ragazzi BTS. Con il precedente singolo DDU-DU DDU-DU (sì puntano tutto sulle sillabe) sono entrate nella Hot 100 e nelle migliori 200 di Billboard. La Blackpink sono la prima band tutta al femminile della K-pop coreana e saranno il primo gruppo coreano a partecipare alil prossimo 19 aprile. Qui, nell'evento indie-pop più famoso al mondo, Jennie, Rosé, Lisa e Jisoo faranno ballare a ritmo di sillabe migliaia di persone in California.