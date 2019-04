Raf e Umberto Tozzi, il tour debutta il 13 maggio a Milano, annullate le date previste dal 3 al 9 maggio

Il tour di Raf e Umberto Tozzi debutterà il 13 maggio dal Mediolanum Forum di Milano, le date previste dal 3 al 9 maggio (compresa la data zero di Rimini) sono state rinviate a causa di una laringo-faringite che ha colpito Tozzi durante le prove. Il tour attraverserà l’Italia da nord a sud per un totale di 13 concerti. Raf e Tozzi saranno per la prima volta insieme in tour per far cantare e ballare il pubblico sulle note dei loro successi che hanno conquistato intere generazioni, in Italia e all’estero. Dopo la prima a Milano, il tour prosegue il 16 maggio a Firenze al Nelson Mandela Forum, il 18 a Roma al Palazzo dello Sport, il 19 a Eboli al Pala Sele (data inizialmente prevista il 7 maggio), il 21 a Bologna all'Unipol Arena, il 23 maggio al Pala Verde di Treviso, il 24 al Brixia Forum di Brescia, il 25 al Pala Alpitour di Torino, il 30 al Pala Florio di Bari (data inizialmente prevista il 6 maggio), il 1 giugno al Pal'Art Hotel di Acireale (inizialmente previsto il 4 maggio), il 5 al Palasport di Reggio Calabria (inizialmente previsto il 3 maggio), il 7 al Pala Prometeo di Ancona (inizialmente previsto il 9 maggio). La data zero, che doveva essere il 30 aprile, si terrà l’8 maggio all’Rds Stadium di Rimini. I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date, ma si potrà chiedere il rimborso per i concerti annullati.

