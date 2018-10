Raf e Umberto Tozzi tornano a cantare insieme in “Come una danza” e l'anno prossimo vanno in tour

Raf e Umberto Tozzi tornano a cantare insieme nel nuovo brano “Come una danza” e per la prima volta l'anno prossimo saranno insieme in tour nei principali palasport. I due grandi artisti che con le loro canzoni hanno fatto ballare l'Italia saranno protagonisti di un tour che li vedrà per la prima volta insieme: si comincia il 30 aprile 2019 da Rimini per poi passare a Reggio Calabria il 3 maggio, ad Acireale il 4, a Bari il 6, a Eboli il 7, il 9 ad Ancona, il 13 a Milano, il 16 a Firenze , il 18 a Roma, il 21 maggio a Bologna il 23 a Treviso, il 24 a Brescia e infine il 25 maggio a Torino. I biglietti saranno disponibili dalle 11 di martedì 23 ottobre su TicketOne.it e dalle 11 di lunedì 29 ottobre nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.fepgroup.it).



Raf e Umberto Tozzi, amici da una vita, si sono ritrovati un anno fa sul palco dell’Arena di Verona in occasione del concerto-evento di Tozzi “40 anni che ti amo” e hanno decido di tornare a collaborare. Il brano “Come una danza”, è stato scritto e prodotto da Raf, pensato per essere arricchito dalla collaborazione a due voci con Tozzi. Il brano è accompagnato da un video diretto da Gaetano Morbioli, che sarà online dal 22 ottobre. Nel video, i due artisti camminano contro corrente, attorniati da una folla di persone che, in un primo momento, si dirige nella direzione opposta alla loro. Ad anticipare il tour il 30 novembre uscirà il disco “Raf Tozzi” pubblicato da Sugar, che raccoglie i più grandi successi dei due artisti. Trenta tracce, in versione rimasterizzata, che uniscono canzoni diventate intramontabili come “Gloria” che con i suoi 32 milioni di copie vendute, ha raggiunto i primi posti delle classifiche americane, “Self Control” , “Si può dare di più”, “Io camminerò”, “Sei la più bella del mondo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA