Radio Subasio lancia “Mi ritorni in mente”, alla ricerca dei brani clou della vita: primo ospite Michele Zarrillo

Voliamo all'indietro e recuperiamo brani che sono stati importanti nella nostra vita. Si intitola

Mi ritorni in mente

lo spazio inedito che prenderà il via su Radio Subasio domenica 5 aprile alle 22. Primo ospite sarà Michele Zarrillo. L'intento è invitare gli artisti che si alterneranno ai microfoni a proporre e motivare le canzoni della propria vita, quei brani che hanno accompagnano i loro momenti clou. Una vittoria sportiva piuttosto che l'esame di maturità, ma anche un viaggio da soli, una delusione cocente, il primo stipendio, la lontananza da casa, una cena improponibile.In un momento in cui diventa inevitabile stare seduti sul divano e scorrere gli album fotografici, i personaggi incontrati da Radio Subasio stimoleranno, parallelamente ai loro, i ricordi di tutti. Ma c'è un'altra particolarità. Le suggestioni di melodie, autori, titoli, serviranno allo speaker Stefano Pozzovivo per cercare le coincidenze con una storia ancora più ampia, magari attingendo al costume, allo sport, al gossip. Il particolare diventa universale, anche perché, lo si ripete spesso, le canzoni dovrebbero essere studiate a scuola in quanto concorrono ad illustrare l'avvicendarsi dei tempi.

