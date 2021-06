«Io credo che il posto della Rai, in quanto servizio pubblico, sia vicino al mondo della cultura, dello spettacolo e della grande musica che cercano faticosamente di ripartire. Basta con le parole: bisogna passare ai fatti», dice il neo direttore di Rai Radio3 Andrea Montanari, subentrato a fine marzo a Marino Sinibaldi (andato in pensione). Concretezza è dunque la parola chiave del nuovo corso dell'emittente, che punta ad una stagione autunnale all'insegna di eventi dal vivo e domani riapre al pubblico le porte della storica Sala A degli studi di via Asiago, luogo storico dove andavano in onda programmi come Bandiera gialla, La Corrida e Alto gradimento e dove si sono esibiti personaggi come Mina e Frank Sinatra, chiusa dall'inizio della pandemia. Lo fa in occasione della Festa della Musica, con una lunga diretta - trasmessa anche su RaiPlay - ricca di ospiti del mondo della musica, del teatro e del cinema, dalle 19 alle 23.30, condotta da Stefano Catucci.

«Il senso editoriale di questa iniziativa, che abbiamo battezzato Todo Cambia (come il brano di Mercedes Sosa, ndr) per sottolineare la magia della ripartenza, è l'importanza di lanciare un segnale. Un conto è fare una trasmissione con brani registrati, un altro invitare gli artisti in studio ad esibirsi dal vivo, pagandoli», spiega Montanari, classe 1958, a viale Mazzini dagli Anni 90, ex direttore di Rai Radio1 e del Tg1.

Tutto sta cambiando: si riaprono i sipari e gli artisti tornano sul palco. Torniamo anche noi, nella sala A dove eravamo abituati a incontrarci, per continuare a dare voce a tutto quello che amiamo: la musica, il teatro, il cinema e la poesia. Qui https://t.co/scmKcuWO0m pic.twitter.com/0xhN5xJIEv — Rai Radio3 (@Radio3tweet) June 15, 2021

Alla maratona parteciperanno 25 persone, su invito: accederanno alla Sala A di via Asiago mostrando il certificato vaccinale o l'esito negativo di un tampone, come prevedono le norme. Ad aprire la diretta sarà Ginevra Di Marco: la cantante toscana, lanciata nel 93 dai CSI, omaggerà Tenco. Alle 19.20 nello spazio di Hollywood Party con Steve Della Casa ed Enrico Magrelli ci saranno le attrici Anna Ferzetti e Lucia Mascino, poi alle 20 il testimone passerà a Tutta l'umanità ne parla, condotto da Edoardo Camurri e Pietro del Soldà. Alle 20.40 sarà la volta di Umberto Orsini, tra i protagonisti del teatro italiano. Ancora musica alle 21.10 con il Quartetto di Cremona. Alle 22.10 un reading della poetessa e scrittrice Maria Grazia Calandrone. Infine, chiusura con Enrico Rava, colonna del jazz italiano.



La stagione

Mercoledì la Sala A tornerà ad ospitare musica dal vivo. Sul palco alcuni giovani interpreti di musica classica del Conservatorio di Santa Cecilia: «È solo un'anticipazione di quello che faremo in autunno - promette il direttore Montanari - vogliamo tornare ad aprire la sala con una stagione regolare di eventi di musica classica, jazz, teatro e tutte le forme artistiche che sono al centro della proposta editoriale di Radio3».