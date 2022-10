I Queen pubblicano "Face It Alone", l'ultima canzone di Freddy Mercury

Una nuova canzone dei Queen con la voce di Freddie Mercury è stata pubblicata dopo essere stata "persa" per ben 34 anni.



Face It Alone fu registrata durante le sessioni per l'album The Miracle nel 1988, ma rimase incompiuta ed è stata recentemente riscoperta nell'archivio dei Queen e adesso verrà pubblicata come singolo.

LE DICHIARAZIONI

Roger Taylor dei Queen ha dichiarato: «Abbiamo trovato una piccola gemma di Freddie che avevamo dimenticato. Ed è meravigliosa».

Brian May ha detto: «Si nascondeva in bella vista. L'abbiamo guardata molte volte e abbiamo pensato: "Oh, no, non possiamo davvero salvarla". Ma, in realtà, siamo entrati di nuovo lì dentro e il nostro meraviglioso team di ingegneri ha detto: "Ok, possiamo fare questo e questo". È come ricucire i pezzi».

May ha descritto la canzone come "bellissima" e "toccante", mentre Taylor ha dichiarato: «È un pezzo molto appassionato».



May ha poi aggiunto: «Sono felice che il nostro team sia riuscito a trovare questo brano. Dopo tutti questi anni, è fantastico sentire tutti e quattro - sì, c'è anche Deacy (John Deacon) - lavorare in studio su una grande idea di canzone che non è mai stata completata... fino ad ora».

IL COFANETTO

Face It Alone sarà pubblicato come singolo il 18 novembre e farà parte di un cofanetto di otto dischi Queen: The Miracle Collector's Edition.

Il cofanetto include sei brani inediti e scambi di battute tra la band durante le registrazioni a Londra e Montreux, in cui discutono del processo creativo e condividono battute.

Non è la prima volta che brani inediti dei Queen vedono la luce. L'album Queen Forever, pubblicato nel 2014, ne conteneva tre: Let Me In Your Heart Again, Love Kills e There Must Be More To Life Than This.