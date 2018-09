Progressivamente, a 5 anni dalla scomparsa esce il disco inedito di Francesco Di Giacomo

Mercoledì 26

Quali sono le novità dell’edizione 2018 rispetto alle 25 precedenti?«Nessuna»! Se la ride Guido Bellachioma nel presentare la rassegna musicale che quest'anno supera il traguardo del quarto di secolo.Ma a dispetto dell'affermazione del direttore artistico, le novità di Progressivamente Festival sono più di una.Prima fra tutte l'uscita del disco tratto da brani inediti di Francesco Di Giacomo, la voce del Banco del Banco del Mutuo Soccorso, scomparso 5 anni fa. Altra novità una collana di 25 cd in uscita a breve con i lavori di vecchie e nuove band Prog. ULtima, ma non in ordine di importanza, la XXVI edizione di Progressivamente che presenta muscisti tornati in auge, ma anche artisti “lontani”, quantomeno per l'età, dagli anni '70.LA PARTE MANCANTE, IL DISCO INEDITO«Dopo quasi cinque anni dalla morte di big Di Giacomo -racconta Bellachioma- è arrivato a compimento l’album d’inediti. Si tratta di pezzi che il cantante stava mettendo insieme nei dieci anni prima della morte insieme al pianista Paolo Sentinelli».La parte mancante, questo il titolo del disco, uscirà a dicembre con i seguenti brani: In quest’aria; Luoghi comuni; La parte mancante; Il senso giusto; Se tu sapessi, Andrea; Emullà; In favore di vento; Insolito; Lo stato delle cose; Quanto mi costa e Parti.Con Sentinelli alle tastiere ci sono Maurizio Masi alla batteria, Alessandro Papotto ai fiati, Tiziano Ricci al basso e al violoncello, Adriano Viterbini alla chitarra, Max Dedo ai fiati, oltre a una corposa sezione di archi.«Naturalmente -prosegue il direttore artistico- la voce di Francesco è l’elemento principale dell’album, e non poteva essere altrimenti».(Guido Bellachioma con Vittorio Nocenzi (Foto Dismaele)LA COLLANA DI 25 CDDa novembre, altra novità, l'uscita settimanale di 25 cd con le storiche band italiane. Ma, accanto a questi, anche libretti che descrivono le attività e le uscite di giovani gruppi musicali italiani. «La collana -è sempre Bellachioma a parlare- è articolata a uscite settimanali con album pressochè introvabili: dalla PFM al Banco del Mutuo Soccorso, dai Goblin a Franco Battiato, da Le Orme agli Area, fino a Osanna, Perigeo, Formula 3, Napoli Centrale, Claudio Rocchi e tanti altri». Prima uscita, in edicola dal mese di novembre, sarà "L'isola di niente" della Premiata Forneria Marconi, che è stata appena scelta dal magazine britannico "Prog" come "Miglior artista internazionale dell'anno" nell'ambito dell'edizione 2018 dei suoi Progressive Music Awards. A seguire "Io sono nato libero" del Banco del Mutuo Soccorso e poi"Profondo Rosso" dei Goblin, colonna sonora originale del celebre film di Dario Argento.«Tra le chicche presenti nell'opera conclude Bellachioma-, anche "Spirito Bono" dei Canzoniere del Lazio (mai edito in cd), la colonna sonora di "Suspiria" sempre dei Goblin, e “Paradiso” dei Metamorfosi (pubblicato in edizione limitata nel 2004) con una bonus track e nuova copertina».PROGRESSIVAMENTE, IN SCENA LA XXVI EDIZIONEL'edizione numero 26 di Progressivamente festival è ai nastri partenza. Anche questa la rassegna si terrà al Planet Live Club (via del Commercio 36, Roma). Tra gli artisti che tornano alla ribalta ci sono Enzo Vita e il suo Rovescio della Medaglia, Alvaro Fella e Dario Guidotti dei Jumbo, Pierluigi Calderoni ex Banco e altri. Inizio concerti ore 21:15, ingresso libero – info: tel. 06 5747826IL PROGRAMMAore 21,15: De Rossi & Bordini; 22,30 RanestRane con il loro ultimo album, Starchild, conclusione della trilogia ispirata a 2001 Odissea nello spazio” di Stanley Kubrick.ore 21,15: Flea on the Etna (con elementi di Etna, Flea, Uovo di Colombo, Virtual Dream, La Batteria, Fonderia); 22,30 Antiche Pescherie nel Borgo condei Jumbo (gruppo che negli anni ’70 ha pubblicato alcuni del classici del rock italiano, come DNA e Vietato ai minori di anni 18. Il gruppo nasce per la trascinante voglia di musica di(Consorzio Acqua Potabile).ore 21,15 Il bacio della Medusa (presentazione del loro quinto album, Seme del 2018); 22,30 Il Rovescio della Medaglia presenta l’intero Contaminazione, album del 1973 inciso con il fondamentale supporto del maestro Luis Enriquez Bacalov.ore 21,30 Indiana Supermarket (con, batterista originale del Banco del Mutuo Soccorso e, violoncellista degli Agorà) +(pianista del Banco del Mutuo Soccorso fino al 1983); 22,45 O.A.K. (Oscillazioni Alchemico Kreative) +(Caravan/Hatfield and the North). La band presenta il suo ultimo album, doppio, GIORDANO BRUNO, in cui suonano diversi ospiti, oltre a Sinclair, come David Jackson (sax, ex Van der Graaf Generator), Sonja Kristina (voce, Curved Air), Maartin Allcock (basso, Jethro Tull/Fairport Convention), Jenny Sorrenti (voce, Saint Just).ore 21,15 A Francesco – anteprima album inedito di(1947/2014) + artisti che omaggiano “Big” con Paolo Sentinelli, Maurizio Masi (batteria), Alessandro Papotto (fiati,), Jenny Sorrenti + Stefano Vicarelli (La Batteria), Raffaella Misiti (Acustimantico), Andrea Satta (Têtes de Bois), Lino Vairetti (Osanna), Reale Accademia di Musica acustica.