Prince, un tributo in musica a Los Angeles il 28 gennaio: tra le star John Legend e Alice Keys

A quasi quattro anni dalla sua morte, il mondo musicale si unisce per rendere tributo a Prince. Il concerto chiamato Let’s Go Crazy: The GRAMMY Salute to Prince si terrà a Los Angeles il prossimo 28 gennaio e sarà mandato in onda dalla Cbs in una data ancora da destinarsi.



Tra gli artisti che parteciperanno John Legend, Foo Fighters, Alicia Keys, Juanes, Coldplay’s Chris Martin, Usher, Earth, Wind & Fire. Durante la sua carriera il genio di Minneapolis ha vinto sette Grammy Awards ed è stato nominato 38 volte. Prince è stato trovato morto in un ascensore all’interno del complesso di Paisley Park, sua residenza alle porte di Minneapolis 1l 21 aprile 2016, aveva 57 anni. Il referto dell’autopsia parlò di overdose accidentale di Fentanyl, un potente anti-dolorifico. © RIPRODUZIONE RISERVATA