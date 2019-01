Concerto del Primo Maggio, fino al 22 febbraio le iscrizioni per il contest per artisti emergenti

Sono aperte fino al 22 febbraio le iscrizioni on line su www.1mnext.it: i tre artisti vincitori si esibiranno sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma. Si tratta del contest del più grande concerto gratuito d’Europa promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany. L’organizzazione intende selezionare tre artisti emergenti da far esibire in diretta tv. Vincitori delle precedenti quattro edizioni di 1M Next sono stati i La Rua (2015), Il Geometra Mangoni (2016), Incomprensibile FC (2017), La Municipàl (2018).

è il tema del nuovo contest musicale prodotto da Anas e Radio Italia per selezionare un rapper che si esibirà al concerto. Il Barezzi Road Contest è invece un concorso per artisti emergenti che prevede la rivisitazione, secondo il proprio stile musicale, di un brano tratto del vastissimo repertorio di Giuseppe Verdi; il vincitore oltre a esibirsi il primo maggio parteciperà al Festival Verdi a Parma di ottobre 2019.



Per iscriversi al contest è sufficiente compilare il form online disponibile su www.1mnext.it. Le iscrizioni sono aperte fino alla mezzanotte di venerdì 22 febbraio 2019. Possono partecipare tutti gli artisti che non abbiano già sottoscritto contratti di management in esclusiva con primarie agenzie di settore. Sono ammessi tutti i generi musicali ma non sono ammesse “cover”, l’iscrizione è gratuita.

