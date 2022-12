Prima della Scala, il live tweeting di Mario Ajello

Sono bianche le decorazioni del palco centrale della Scala dove questa sera siederanno fra gli altri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quella della Commissione europea Ursula von der Leyen e la premier Giorgia Meloni per l'inaugurazione della stagione con l'opera Boris Godunov. Questa volta dell'allestimento floreale non si sono occupati stilisti (in passato lo hanno fatto Dolce e Gabbana e lo scorso anno Armani) ma il fioraio storico del teatro Carbognin, che ha utilizzato ellebori e rose bianche ripiantabili nell'ottica della sostenibilità. Scelta green anche per i centrotavola della cena di gala che si terrà poi alla società del Giardino, dove saranno utilizzate frutta e verdura.

