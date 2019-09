Premio Luigi Tenco 2019, da Morgan ad Achille Lauro: ecco tutti gli ospiti e il programma della 43esima edizione

Sanremo è ancora lontano ma il Teatro Ariston si tiene impegnato con l'altra grande kermesse musicale che ha contribuito a renderlo famoso. Proprio lì, su quel palco, si terrà infatti dal 17 al 19 ottobre, la 43esima edizione del Premio Luigi Tenco, e la line-up appena annunciata degli ospiti non lascia certo a desiderare. Nella tre giorni dedicata alla canzone d'autore italiana, si alterneranno al microfono alcuni dei più grandi nomi che da anni dominano la scena musicale nostrana.

Si parte giovedì 17 con i vincitori delle Targhe Tenco 2019 Manuel Agnelli, Vinicio Capossela, Daniele Silvestri, Rancore, Fulminacci e Enzo Gragnaniello, seguiti da una delle voci più interessanti degli ultimi anni, Achille Lauro, e Alessandro D'Alessandro. Novità tutta al femminile prevista per la serata di venerdì 18, quando si passerà da un inedito omaggio a un nuovo Premio Tenco 2019, Pino Donaggio, da parte di Nina Zilli, Levante e Petra Magoni accompagnate dagli Gnu Quartet e poi Ron, Sergio Cammariere, gli Stadio e tantissimi altri per 27 artisti in cartellone e altri attesi negli incontri pomeridiani.

Come lo scorso anno, i padroni di casa saranno l'eclettico ex giudice di X Factor e frontman dei Blue Vertigo Morgan e lo storico presentatore Antonio Silva. L'edizione 2019, intitolata Dove vola la colomba bianca, si propone come custode della memoria della tradizione musicale italica dal 1951 (anno di battesimo del Festival) fino ai giorni nostri.

Moltissime le iniziative che animeranno la riviera ligure anche fuori dall'Ariston. Dopo il successo del Masterclass su Giorgio gaber dello scorso anno, quest'anno il focus sarà su Fabrizio De Andrè e si terrà nella mattinata di mercoledì 16 ottobre. In quella occasione, gli studenti delle scuole superiori di Sanremo, potranno approfondire il significato, il periodo storico, culturale e politico in cui De André ha vissuto e scritto le più straordinarie canzoni. Alla Masterclass prenderanno parte anche artisti e personaggi da sempre affascinati, studiosi o collaboratori del cantautore ligure nonché la compagna di vita Dori Ghezzi, Michele Serra, Mauro Pagani, Vittorio De Scalzi e lo stesso Morgan. Inoltre, sarà possibile visitare 3 mostre organizzate ad hoc. Il Forte di Santa Tecla (ex carcere) ospiterà la mostra "Io credevo", 44 tele per le canzoni di Gianni Siviero, di Marco Nereo Rotelli con proiezioni notturne sulla facciata realizzate dall’artista in una performance live; nella sede del Club sarà allestita la mostra di Larry Camarda Larry, "Tenco Mashup Comics" in cui i grandi cantautori italiani sono accostati ai personaggi del fumetto nazionale nella cornice delle loro storiche copertine; infine una mostra diffusa sarà quella realizzata da Sergio Staino con illustrazioni sparse nei negozi della città.

