Planet Funk, la band italiana dal sound internazionale torna a stupire con il nuovo videoclip ufficiale di "Any Given Day"

A pochi giorni dall'uscita del singolo "Any Given Day", il secondo estratto dall'album dei Planet Funk che uscirà nell'autunno del 2023, il video ufficiale del brano è ora disponibile sul canale ufficiale dell'etichetta discografica Just Entertainment di Sergio Cerruti.

Le novità non si fermano qui: il brano è stato scelto come colonna sonora del nuovo spot Vodafone in onda su tutte le tv e radio nazionali dal 15 giugno.

Il video, ideato e realizzato dall’agenzia creativa 101% - Centounopercento, rivela il coinvolgente processo di creazione del clone digitale di Alex Uhlmann, voce storica del collettivo Planet Funk, e offre una prospettiva unica e affascinante sulle più recenti tecnologie di produzione multimediale.

Gli spettatori avranno l'opportunità di vedere il protagonista entrare in una gabbia fotogrammetrica composta da 100 telecamere 4K e 40 metri di strisce LED, che consentono l'acquisizione del suo modello 3D. Inoltre, il video mostra una coinvolgente sessione di motion capture, in cui il movimento di Alex Uhlmann viene catturato in tempo reale attraverso un sistema composto da 16 telecamere a infrarossi e una tuta appositamente progettata con sensori.

La realizzazione di questo video innovativo è stata resa possibile grazie all'utilizzo di dispositivi sia tradizionali, come telecamere e droni, sia meno convenzionali, come smartphone e iPad. Questa combinazione di strumenti ha consentito di acquisire scene chiave da molteplici punti di vista contemporaneamente, creando un montaggio originale e ritmato che aggiunge un tocco unico al racconto.

Il video rappresenta un connubio straordinario tra suono, immagini e tecnologia, aprendo le porte a un nuovo e coinvolgente viaggio nella musica dei Planet Funk. La sua realizzazione conferma l'impronta iconica che i videoclip hanno dato alla storia della band, come dimostrato anche dal recente premio "Roma Videoclip - il cinema incontra la musica" ricevuto per il videoclip di “The World's End”.

“Any Given Day”, è uno degli ultimi lavori della band al completo: è presente, infatti, oltre a Marco Baroni, Alex Neri, Domenico Canu e Alex Ulhmann, anche Sergio Della Monica, recentemente scomparso.

Un singolo che conferma l’inconfondibile sound della band, un mix di funk ed elettronica che li distingue sin dal loro primo album “Non Zero Sumness” e dei loro iconici successi che hanno fatto il giro del mondo come “Chase The Sun”, “Who Said”, “Inside all the people” e molti altri.

Il brano rappresenta appieno lo stile dell’album che lo contiene, ricco di contaminazioni e influssi musicali, dove gli elementi del passato si fondono con i suoni del presente, come una grande riunione familiare in cui tradizione e novità si incontrano.

Sarà possibile godersi l'esperienza dal vivo di "Any Given Day" durante il coinvolgente spettacolo A/V Show, che unisce un appassionante dj set alla potente esibizione live del collettivo insieme ai due cantanti Dan Black e Alex Uhlmann. Ecco le prime date da segnare in agenda:

· 14 giugno Pitti Uomo - Firenze

· 15 giugno Palazzo Reale - Napoli

· 22 giugno Tolmezzo -Udine

· 29 giugno Rugby Sound Legnano (Milano)

· 1 luglio Pompei Street Festival

· 9 luglio Arezzo Men/Go Festival

· 16 luglio Sonic Park Matera - opening Act Placebo

· 9 agosto Agrigento Valle dei Templi Ellenic Festival

· 10 agosto Castrignano dei Greci - Lecce Kascignana Festival