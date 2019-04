Placido Domingo, cena di gala sul palco per le “nozze d'oro” con il Metropolitan di New York

Plácido Domingo festeggia le nozze d'oro con il Metropolitan Opera. A 78 anni e dopo 50 anni il tenore, baritono e direttore d'orchestra spagnolo è ancora infatti sul palco del teatro newyorkese. Per festeggiarlo, il MetOpera ha allestito una cena sul palco dove Domingo al momento è impegnato nel ruolo di Germont ne “ La Traviatà ” di Verdi.

«Sono stato fortunato con una gola in salute e la passione per ciò che faccio - ha detto l'artista -. Per una volta sono qui e non devo cantare». Domingo ha debuttato al Met mezzo secolo fa, quando la direzione del teatro lo chiamò all'improvviso per sostituire un cantante malato. © RIPRODUZIONE RISERVATA