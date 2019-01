Premio alla carriera a Pino Daniele dal Festival di Sanremo, sfuma l'ipotesi Peppino Di Capri

Il Comune di Sanremo, in accordo con il direttore artistico Claudio Baglioni, ha deciso di attribuire a Pino Daniele il Premio alla carriera Città di Sanremo, a quattro anni dalla tragica e prematura scomparsa dell'artista napoletano. «In quarant'anni di incisioni discografiche e di esibizioni dal vivo - si legge nella motivazione - ha saputo imporsi come figura di spicco e completa nel panorama della canzone d'autore italiana, mantenendo un legame fortissimo con la tradizione napoletana e guardando sempre con coraggio artistico e curiosità alle musiche del mondo». Il riconoscimento sarà consegnato (presumibilmente a un rappresentante della famiglia di Pino Daniele) durante una delle serate del 69ma edizione. Sembra così sfumata, a favore dell'illustre conterraneo scomparso, l'ipotesi del premio alla carriera a Peppino di Capri, per il quale era partita una petizione web che aveva raccolto numerosi consensi.

