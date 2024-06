Pink Floyd Immersion, una vera immersione nel mondo della band: esperienza epica con audio in quadrifonia

Annunciato il tour del progetto PINK FLOYD IMMERSION, lo spettacolo prodotto da Prisma Show che ripercorre l'intera carriera dei leggendari Pink Floyd. Con un repertorio di oltre 40 brani iconici della band - tra cui "Comfortably Numb", "Wish You Were Here", "Money" e gli altri capolavori - questo show offre un'esperienza unica che celebra le migliori epoche musicali del gruppo di Waters, Gilmour, Wright e Mason. La vera rivoluzione dello spettacolo è l'audio in quadrifonia ad alta definizione, fornito ed elaborato da Zingali Acoustics, che rappresenta una delle prime implementazioni di questa tecnologia in un contesto dal vivo.

Ogni nota e ogni sussurro musicale sono restituiti con una chiarezza cristallina e una profondità avvolgente, offrendo un'esperienza sonora senza precedenti, rendendo lo spettatore parte integrante della narrazione.

Dalla psichedelia degli anni '60 alle epiche composizioni progressive degli anni '70 e oltre, PINK FLOYD IMMERSION celebra il genio musicale e l'eredità duratura dei Pink Floyd, offrendo un “viaggio fino al lato più oscuro” della loro musica. La tribute band è rinomata per l’altrettanta meticolosa attenzione ai dettagli, ricreando fedelmente il suono e l'atmosfera delle esibizioni originali dei Pink Floyd: musicisti di grande talento eseguono i “classici” universali e le “gemme” meno conosciute della discografia della band, per un’esperienza memorabile sia per i fan incalliti che per i pochi che ancora non conoscono questo universo del rock. PINK FLOYD IMMERSION è una vera e totale immersione, grazie all'uso di strumenti originali, cambi di costume suggestivi, scenografie spettacolari e proiezioni video. Unico nel suo genere, lo show non si limita ricreare le emozioni degli originali, ma permette di viverle intensamente, immergendosi nei momenti di maggior successo della storia musicale di una delle band più conosciuta al mondo.

Queste le date annunciate ad oggi (tutti gli aggiornamenti saranno disponibili su www.pinkfloydimmersion.com).

PINK FLOYD IMMERSION

8 novembre 2024 BOLZANO Teatro Cristallo

16 novembre 2024 MARTINA FRANCA Teatro Nuovo

28 novembre 2024 UDINE Teatro Palamostre

29 novembre 2024 ROVIGO Teatro Duomo

30 novembre 2024 VERONA Teatro Alcione

13 dicembre 2024 POGGIO A CAIANO Teatro Ambra

15 gennaio 2025 ROMA Teatro Ghione

16 gennaio 2025 ROMA Teatro Ghione

17 gennaio 2025 ROMA Teatro Ghione

1 febbraio 2025 PERGINE Teatro Comunale

6 febbraio 2025 FUSIGNANO Teatro Moderno

7 febbraio 2025 MODENA Teatro Michelangelo

8 febbraio 2025 CASALECCHIO Teatro Casalecchio

9 febbraio 2025 COLLECCHIO Teatro Crystal

1 marzo 2025 VELLETRI Teatro Nuovo

20 marzo 2025 CAMOGLI Teatro Sociale

21 marzo 2025 RIVOLI Teatro Don Bosco

22 marzo 2025 CANTU Teatro Fumagalli

26 aprile 2025 SULMONA Teatro Maria Caniglia