Gianni Morandi, il figlio Pietro debutta nella musica: ecco il primo cd “Assurdo”

Esce domani su Spotify, ITunes e su tutte le principali piattaforme digitali Assurdo, il progetto di debutto di Tredici Pietro, nome d’arte del giovanissimo rapper che all’anagrafe si chiama Pietro Morandi ed il figlio più giovane di Gianni Morandi. Il disco interamente prodotto da Mr Monkey si compone di 7 tracce inedite ed esce su etichetta Thaurus Music.

Contraddistinto da uno stile unico e inimitabile, Tredici Pietro, dopo il successo di hit virali che hanno raggiunto milioni di views sulla rete come “Pizza e fichi”, “Piccolo Pietro”, “Rick e Morty” e “Passaporto”, con “Assurdo” approda ufficialmente alla sua prima raccolta d’inediti presentandosi al grande pubblico senza filtri e in una veste completamente inedita e rinnovata. «Assurdo - dice lo stesso Pietro - è un progetto che aspettavo di fare uscire da mesi, un salto verso un modo sempre più personale di fare musica. Non sapevamo cosa sarebbe uscito fuori, io e Mr monkey abbiamo seguito un flusso che ci ha portato ad avere, dalla prima traccia all’ultima, musica coerente con sè stessa, senza imporci alcun limite sonoro. Il disco abbraccia più sfere della nostra emotività e si proietta idealmente nel mondo musicale dei prossimi anni, è una sorta di anticipazione della strada che intendo percorrere senza pormi vincoli artistici e personali di nessun tipo».

In una società 4.0 troppo spesso logorata dall’invidia e dall’odio, “Assurdo” vuole essere una sorte di slogan, che inviti a riflettere su quanto sia assurdo il periodo storico in cui viviamo, dove tutto cambia così velocemente che il genere umano ne sta perdendo il controllo. L’intero album rivela un maggior grado di consapevolezza e maturità nel cammino artistico di Tredici Pietro.

