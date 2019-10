Piero Pelù, un singolo con la voce di Greta: «Ecco il mio "Picnic all’inferno"»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è mai stato da lui rimanere sulla staccionata. «Non è rock. Rock è stare da una parte o dall’altra. Rock è essere scomodi e dividere in due. Anche Greta Thunberg divide in due. Anche papa Francesco».Piero Pelù ha una camicia verde che sembra una macchia della foresta amazzonica. Non è un caso, perché stavolta quello che serve non è trovare il filo rosso che lega i pensieri, semmai il filo verde che annoda il futuro. Il 18 ottobre esce "Picnic all’inferno", un brano destinato a far discutere, perché contiene frammenti del discorso di Greta Thunberg a Katowice, il primo discorso, quello che ha fatto storia.«Quando la ascoltai per la prima volta, fu uno shock. Greta mi parve davvero una piccola guerriera scesa dalla luna. Aveva 15 anni e ribadiva una sacrosanta verità: non sei mai troppo piccola per fare la differenza. Era determinata, convinta, dura. Spontanea, come forse non potrà più essere. Il discorso che ha tenuto in seguito all’Onu mi è già parso diverso. Non solo nei contenuti: anche nei toni. Più politicizzato. Inevitabile, viste le pressioni. Non so che cosa sarà di lei, che avrà davanti bivi incredibili. So quello che era in quel primo discorso: una bimba forte più di un manga. E allora ho preso la sua voce, ho scritto il brano, gliel’ho fatto ascoltare, ho tradotto i testi e lei ha dato il permesso».«Moltissimo. Il modo di parlare di Greta è molto vicino al rap. Come avesse una musicalità interna, tutta sua. Il ritornello è rock, la mia voce a tratti gospel. C’è dentro anche il blues e l’elettronica. Semmai, posso dirle che io l’avrei voluta ancora più veloce. È stato Luca Chiaravalli che ha scritto il brano insieme a me e l’ha prodotto, a convincermi che andava un po’ rallentato. Avrei voluto inserire anche alcune sue immagini nel video, che ho girato io stesso e che sarà proiettato domani in anteprima al festival IMAGinACTION a Ravenna, ma non abbiamo ottenuto l’autorizzazione».«Mi interessa poco. Scrivo canzoni sull’ambiente dal 1988, l’anno in cui ho inciso "Peste" con i Litfiba. Il mio è un attivismo personale e non codificato, dunque non attaccabile».«Certo. Il mio credo è: voglio lasciare i posti dove vado in una condizione migliore di quando sono arrivato. Ogni estate riempio decine di sacchetti di immondizia e pulisco le spiagge. Porto via quintali di plastica. Non sono un talebano. Vivo e lascio vivere. Ma mi batto per far capire a tutti che la rovina è dietro l’angolo. Mi è capitato anche in luoghi impensabili».«L’anno scorso, a Sumatra, l’isola indonesiana. Io e Raz Degan arriviamo in un villaggio che sembrava incontaminato, bellissimo. Invece, no. Plastica e rovina anche lì. Ne parliamo con il capo tribù. La discussione si allarga a tutti gli abitanti. Non si rendevano conto che gettare la plastica in mare non è solo un atto di inciviltà: è il principio della fine. La discussione è andata avanti per due giorni».«Ho tre figlie. Greta e Linda sono figlie degli anni Novanta, Zoe è nata nel 2004 ed è naturale per lei trovarsi immersa nella tecnologia. La mia scommessa è contaminare con un po’ di Novecento una millennial come lei. E farle capire che a volte è meglio alzare gli occhi dallo smartphone, perché solo così si riesce a guardare davvero avanti. Il mondo è più di uno schermo, per quanto attraente».«Sono ottimista, sempre. Come nella lotta per l’ambiente. Noi dobbiamo essere la goccia cinese che scava la pietra. Ambientalisti veri. Ambientalismo è l’unica parola che termina in “ismo” che non mi fa paura».«Le canzoni danno sempre frutti. Magari non li cogli subito, ma prima o poi qualcosa nasce».«Non posso stare senza suonare. I Litfiba sono fermi e ognuno si ritempra a modo suo. Io vado in tour con i Bandidos (Giacomo Castellano, Luca Martelli e Dado Neri). Si avvicina il 2020, un anno importante per me, perché festeggio i 40 anni di storia musicale. Ho un sacco di progetti e di sorprese, che però adesso devono rimanere tali. Le assicuro però che i miei concerti con i Bandidos saranno una bomba atomica. Però verde».