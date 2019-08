Petra Magoni e Ferruccio Spinetti al Festival Toscano di Musica Antica

Dal 30 agosto al 2 settembre tra Pisa e Cascina torna la 24/a edizione del Festival Toscano di Musica Antica, uno dei più celebri e longevi di tutta Italia. Organizzato già dalla scorsa edizione in stretta collaborazione tra Auser Musici e il Teatro di Pisa, il festival è diretto da Carlo Ipata e quest'anno sarà interamente a ingresso gratuito. Gli appuntamenti si articolano in un concerto pomeridiano alle 19 e uno serale alle 21.30, mentre le mattine sono dedicate alle visite guidate dei musei cittadini. «L'idea di abbinare musica e arti figurative a luoghi ricchi di storia e di cultura, come la chiesa di San Piero a Grado o gli Arsenali Repubblicani - dice l'assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini - è un'occasione unica per chi desidera vivere un'esperienza straordinaria e coinvolgente».



Sottotitolo dell'edizione 2019 del festival è infatti

Un viaggio musicale attraverso il romanico pisano

, con le due Basiliche di San Casciano e di San Piero a Grado che simbolicamente aprono e chiudono il festival, in un ideale percorso lungo l'Arno che si dipana attraverso la chiesa di San Piero in Vinculis, la chiesa della Spina e gli Arsenali alla Cittadella. Chiude la rassegna il concerto del progetto

Musica nuda

(il 2 settembre alle 21.30 agli Arsenali Repubblicani di Pisa), di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, con un repertorio che attraverserà tre secoli di storia dalla metà del Seicento con Giulio Caccini alla seconda metà del Novecento con Piero Ciampi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA