Premio a Sanremo per Peppino Di Capri: la richiesta del sindaco dell'isola

«Assegnare, nel corso dell’edizione 2019 del Festival di Sanremo, un premio alla carriera a Peppino di Capri in riconoscimento della sua straordinaria attività artistica». È quanto chiede il sindaco di Capri, Gianni De Martino che, con una nota inviata oggi al primo cittadino di Sanremo, ha rilanciato e fatto suo l’appello diffuso sui social network e firmato anche da numerosi artisti e personaggi del mondo dello spettacolo per assegnare a Peppino di Capri il prestigioso riconoscimento. «Ho ritenuto giusto condividere l’idea lanciata sui social network - dichiara De Martino - per festeggiare la brillante carriera del nostro concittadino che, tra l’altro, è stato protagonista in più occasioni proprio del Festival di Sanremo che lo ha visto partecipare per quindici edizioni e trionfare in due di esse. Capri sarebbe orgogliosa, sicuramente, dell’accoglimento di una tale iniziativa anche a riconoscimento di quanto Peppino di Capri ha rappresentato per la canzone italiana in tutto il mondo».