Peppino di Capri, annuncia: «Sto per fare una cosa mai fatta...»

Ultimo aggiornamento: 5 Novembre, 11:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un messaggio notturno ha preoccupato e incuriosito la rete e i social. Peppino di Capri ha annunciato a sorpresa stanotte di aver in mente di fare una "cosa mai fatta prima". C'è però un indizio: nel video, postato anche su Instagram, ha taggato il Circolo del Tennis di Napoli. Interpellati sia il cantante che il presidente del club partenopeo Riccardo Villari, entrambi hanno mantenuto il massimo riserbo.Pare che il mistero sarà svelato sabato 10 novembre. L'artista, che quest'anno festeggia i 60 anni di carriera, è una star della musica italiana ma con un respiro internazionale e ha reso immortale il suo brano Champagne tanto che nel 2015 anche la scena rapper, con Gué Pequeno, lo ha omaggiato con il brano "Fiumi Di Champagne" a cui partecipa lo stesso Di Capri. Il cantautore ha portato in Italia il twist interpretando "Let's twist again" di Chubby Checker ed è stato l'unico cantante italiano a salire sullo stesso palco calcato dai Beatles, in occasione dei loro tre leggendari concerti italiani a Milano, Genova e Roma (1968). Di Capri, che era all'epoca tra i pochi rappresentanti del rock'n'roll italiano, aveva, infatti, l'onore di aprire i concerti dei "quattro" (John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr) di Liverpool.