Il 21 dicembre ad Assisi il premio “Pellegrino di Pace” alla cantante israeliana Noa

La cantante israeliana Noa riceverà il premio

Pellegrino di Pace

istituito dal Centro internazionale per la pace di Assisi «per il suo impegno per il Medio Oriente e per il messaggio di pace che cerca di veicolare attraverso la musica». La cerimonia è in programma il 21 dicembre al santuario della Spogliazione. A Noa - spiega la diocesi di Assisi - sarà consegnato un bronzo dello scultore Norberto dal presidente del Centro pace, Caterina Costa, alla presenza dal vescovo, monsignor Domenico Sorrentino, e del sindaco, Stefania Proietti. Seguirà il concerto per la pace con Andrea Ceccomori e l'ensemble Assisi Suono sacro.



Da quando è stato istituito, nel 1988, il premio è stato consegnato a importanti personaggi della politica, dell'economia, della musica ed associazioni che si occupano di sociale: da Michail Gorbaciov a Madre Teresa, da Bill Gates al generale Rolando Mosca Moschini, da Ernesto Olivero ad Andrea Bocelli, dalla Nazionale italiana cantanti alla comunità di Lampedusa. «Siamo felici di accogliere qui questa manifestazione - ha sottolineato il vescovo Sorrentino - perché parlare di pace e testimoniarla è sempre più importante. Lo facciamo in un luogo speciale della città, il Santuario della Spogliazione che è proprio simbolo di accoglienza». Prima della cerimonia la cantante visiterà il «Museo della Memoria, Assisi 1943-1944» che racconta la storia degli ebrei salvati nella città umbra durante la seconda guerra mondiale.

