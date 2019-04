Patty Pravo: «Basta Sanremo, non parteciperò più»

Ho fatto dieci Sanremo, adesso basta. Così ha risposto Patty Pravo, 71 anni, ospite della trasmissione di Rai Radio1 “Un Giorno da Pecora”, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. «Se mi sono divertita a Sanremo quest'anno? Ho pensato che mi mancava solo una partecipazione al Festival per arrivare a dieci presenze, per poi non andarci più. Perché ti stanca, devi lavorare tanto. Una volta poi Sanremo era Sanremo, ora...».

Alla domanda cosa è diventato il Festival di Sanremo oggi, la cantante che quest'anno ha presentato il brano “Un po' come la vita”, ha risposto: «È diventato un po' come tutto alla fin fine, è diventato ciò che non serve...». E ancora: lei festeggerà la Liberazione? «Ma siamo liberati? Non mi sembra, mi sembra che ci sia abbastanza casino in giro per non esserlo». Chi ci opprime ora? «Tutto, il mondo ci sta opprimendo. Dunque, festeggio l'oppressione», ha concluso la cantante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA