Pappano e l'Orchestra di Santa Cecilia premiati dai Classic Music Awards

Antonio Pappano, il Coro e l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia sono tra i vincitori, nella categoria “ symphonic ” , degli International Classic Music Awards per l'incisione Warner Classics delle Sinfonie di Bernstein che ha anche visto la partecipazione dei solisti Alessandro Carbonare (clarinetto) e Beatrice Rana (pianoforte).



Lo ha deciso la commissione internazionale dell'ICMA. Il premio è stato creato nel 2010 dai membri della giuria degli ex MIDEM Classical Awards costituita da critici musicali di quindici diverse nazioni rappresentanti diciotto fra radio, riviste e siti internet. La selezione ha coinvolto produzioni discografiche di 18 etichette di otto diverse nazioni, selezionando i vincitori non solo tra nomi già affermati ma dando spazio anche a giovani musicisti. © RIPRODUZIONE RISERVATA